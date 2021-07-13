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© Foto / предоставил Ромео Черкезия

Черкезия рассказал, как изменилось трудовое законодательство Абхазии

Радио
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210713/1032829023/Cherkeziya-rasskazal-kak-izmenilos-trudovoe-zakonodatelstvo-Abkhazii.html

О том, какие изменения внесли депутаты в административный кодекс Абхазии в части нарушений трудового законодательства и насколько будут исполняться эти нормы, в эфире радио Sputnik прокомментировал начальник правового отдела Минтруда Абхазии Ромео Черкезия.

Радио
Черкезия рассказал, как изменилось трудовое законодательство Абхазии

Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части установления административной ответственности за нарушения норм трудового законодательства". В законе описываются санкции, которые предусмотрены за нарушение трудовых норм.

Трудовой кодекс Абхазии был принят в 2016 году, в силу вступил в 2017-м, напомнил Черкезия в эфире радио.   

Для соблюдения норм необходимо было внести изменения в административный кодекс Абхазии, в частности, установление административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства, отметил начальник правового отдела Минтруда Абхазии. Министерством были разработаны статьи, которые были представлены в Администрацию президента, а также в Парламент, сказал он.    

"Самое основное - без заключения трудового договора допуска работодателем работника к работе, а также невыплата заработной платы работодателям в полном объеме, в сроки, также непредоставление отпусков, несоблюдение охраны труда и безопасности работодателем в рабочее время и незаконное превышение норм рабочего времени или при сверхурочных не оплачивается труд работника. Все эти статьи предусмотрены в Трудовом кодексе и соответственно за нарушение накладывается штрафы. Они все разных размеров", - сказал Черкезия.           

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