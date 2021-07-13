Черкезия рассказал, как изменилось трудовое законодательство Абхазии

Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части установления административной ответственности за нарушения норм трудового законодательства". В законе описываются санкции, которые предусмотрены за нарушение трудовых норм.
Трудовой кодекс Абхазии был принят в 2016 году, в силу вступил в 2017-м, напомнил Черкезия в эфире радио.
Для соблюдения норм необходимо было внести изменения в административный кодекс Абхазии, в частности, установление административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства, отметил начальник правового отдела Минтруда Абхазии. Министерством были разработаны статьи, которые были представлены в Администрацию президента, а также в Парламент, сказал он.
"Самое основное - без заключения трудового договора допуска работодателем работника к работе, а также невыплата заработной платы работодателям в полном объеме, в сроки, также непредоставление отпусков, несоблюдение охраны труда и безопасности работодателем в рабочее время и незаконное превышение норм рабочего времени или при сверхурочных не оплачивается труд работника. Все эти статьи предусмотрены в Трудовом кодексе и соответственно за нарушение накладывается штрафы. Они все разных размеров", - сказал Черкезия.
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