Смыр рассказала, как применение кассовых аппаратов отразится на НДС

Радио Смыр рассказала, как применение кассовых аппаратов отразится на НДС

Парламент Абхазии принял закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Абхазии" в первом чтении. Есть ли связь между этим документом и налогом на добавленную стоимость, рассказала депутат Натали Смыр.

Смыр отметила, что пока введение контроль-кассовых машин никак не скажется на НДС. Результат будет виден после того, как заработает триада законов: о применении контрольно-кассовых машин, об упрощенном налогообложении и изменения в закон об НДС.

"После введения закона о применении контрольно-кассовых машин, вторым этапом будет принятие закона об упрощенном налогообложении. Этот проект закона уже есть в разработке в Парламенте. Здесь связь существует. То, что мы приняли закон о применении контрольной техники – очень правильно. Данный закон будет работать в режиме онлайн, то есть все данные об оборотах тех или иных предпринимателей будут поступать напрямую в налоговую. То есть будут выявлены все обороты предпринимателей из тени. Это очень правильное действие. Наши предприниматели не должны этого пугаться, потому что контроль и учет никто не отменял. Законопроект об упрощенном налогообложении был принят в первом чтении, а мы его должны рассмотреть в четырех чтениях", - рассказала Смыр.

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