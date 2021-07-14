Кедми о господстве США: ударило в голову после Второй мировой войны

Россия и Китай будут оставаться смертельной угрозой для нынешних США, пока Соединенные Штаты будут продолжать навязывать свои правила и законы другим государствам, рассуждает политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Радио Кедми о господстве США: ударило в голову после Второй мировой войны

Способность установить демократию в другой стране и другой культуре тем, кто в ней не разбирается, не понимает и действует извне, стремится к нулю, убежден эксперт. Невозможно другой стране навязать что-то ей чуждое, неважно – это чуждое более цивилизованное или менее, говорит Кедми.

"Вот этого западная культура не может никак понять. Они привыкли, что они сами будут другим устанавливать свою культуру, свой режим, свою власть, свои принципы. Так они делали в Европе, но и в Европе это не совсем получается…. Но они упрямо лезут. Говорят, нет, вы будете такими. Не будем. Не удастся", ― говорит эксперт.

Вот это основная проблема, с которой сегодня столкнулся мир в XXI веке, ― невозможно заставить другие народы жить по чуждым им законам, это всегда заканчивается плохо, подчеркивает эксперт.

В качестве примера Кедми приводит Афганистан, в котором "сколько ни пытались установить демократию, а все равно получился фундаменталистский диктаторский режим". Нельзя заставить людей жить по законам, не соответствующим их культуре, понятиям и нравственным нормам, да и универсальных нравственных норм, которые подходили бы любой стране, сегодня тоже нет, говорит Кедми.

"Эта схватка в мире все больше будет усиливаться, пока США не вернутся к своим естественным размерам, которые были раздуты в результате Второй мировой войны и были раздуты до недопустимых размеров после того, как развалили Советский Союз. Им это ударило в голову, и они поняли, что они господа всего мира", ― рассуждает Кедми.

Тот, кто не признает американскую гегемонию и своим существованием доказывает, что не может Америка править миром, он угрожает безопасности и существованию США, убежден Кедми. Поэтому и Россия, и Китай будут и дальше смертельной угрозой для нынешних США, пока они будут жить по этим своим правилам и навязать их другим, резюмирует эксперт.