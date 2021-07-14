Бутба о росте числа больных COVID-19: наши граждане не услышали медицинское сообщество

Радио Бутба о росте числа больных COVID-19: наши граждане не услышали медицинское сообщество

Министр еще раз напомнил, что распространение коронавируса идет, когда люди контактируют между собой.

"Почему все медицинское сообщество с большой тревогой обращалось к нашим гражданам, чтобы соблюдали масочный режим, соблюдали дистанцию, не скапливались в закрытых помещениях, не ходили на крупные мероприятия. Вот мы и имеем результат. Наши граждане медицинское сообщество не услышали, поэтому рост, к сожалению, присутствует. У нас было много случаев, когда после торжественных мероприятий, в частности, свадеб, люди семьями начали заболевать, и семьями, по несколько человек, даже госпитализировались в наши профильные ковидные учреждения. Такие факты есть", - рассказал Эдуард Бутба.

Накануне диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 187 человек из 553 протестированных в Абхазии. Две пациентки 65 и 90 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском ковидном госпитале.