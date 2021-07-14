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Турбаза: Тарба и Белькова об организации отдыха в абхазских горах

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Sputnik Абхазия
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О перспективах отдыха в горах Абхазии, об уже имеющихся туристических базах и о том, что необходимо развивать в этой сфере, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба и директор глэмпинга "Атмосфера" Алсу Белькова.

Радио
Турбаза: Тарба и Белькова об организации отдыха в абхазских горах

Не так давно в Абхазии на горе Мамзыщха в Гагрском районе появился глэмпинг. Это, как объясняет его организаторы, более цивилизованный отдых в горах со всеми удобствами. Помимо этого, для любителей тихого отдыха на природе в Абхазии есть базы на Ауадхаре и в Кодорском ущелье. О перспективах развития такого вида туризма рассказали руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба и директор глэмпинга "Атмосфера" Алсу Белькова.

По словам Алсу Бельковой, глэмпинг, организованный ими, пользуется большим спросом не только среди гостей Абхазии, но и среди местного населения.

Тенгиз Тарба в своем интервью отметил, что он противник развития горнолыжного туризма в Абхазии, по его мнению, единственным местом, где это можно было бы организовать – это Ткуарчалский район. Кроме того, для развития горного отдыха, необходимы государственные механизмы, разработка законов, также нужна подготовка специалистов, в частности, спасателей, гидов, создание школ и секций альпинизма.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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