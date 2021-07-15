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© Foto / Из личного архива Адиля

Профессор о мутациях коронавируса: это приблизит нас к концу пандемии

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1105)
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Если вирус будет мутировать в таком темпе и ослабевать, то это приблизит нас к концу пандемии, убежден профессор Адиль Гейбулла.

Радио
Профессор о мутациях коронавируса: это приблизит нас к концу пандемии

Среди существующих штаммов вируса самым агрессивным считается дельта-штамм COVID-19, сказал Sputnik Азербайджан доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Штамм коронавируса "дельта" в скором времени может стать доминирующей разновидностью SARS-CoV-2 в мире. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"При штамме "дельта" инкубационный период сократился в два раза, и болезнь протекает с новыми свойствами среди детей и подростков. Раньше у детей болезнь протекала в субклинической форме, а сейчас вызывает определенную клиническую картину. Сегодня существует "лямбда" - штамм коронавируса, которая является мягкой формой вируса. Если вирус будет мутировать в таком темпе и ослабевать, то это приблизит нас к концу пандемии. Обычно пандемия так и завершается. С одной стороны, формирование коллективного иммунитета на фоне заболевших людей и иммунизированных, а с другой – мутация вируса, являются показателями конца пандемии", - отметил Гейбулла.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1105)

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