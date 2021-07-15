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© Foto / предоставлено Дианой Трапш

Трапш о погоде в Абхазии на вторую половину июля: удушливая жара и высокий ультрафиолет

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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (143)
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О погоде на вторую половину июля и о том, насколько она в этом году соответствует метеорологическим нормам, характерным для этого месяца, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик Диана Трапш.

Радио
Трапш о погоде в Абхазии на вторую половину июля: удушливая жара и высокий ультрафиолет

Во второй половине июля в Абхазии ожидается сильная жара и сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщила синоптик Диана Трапш.

"Перенос воздуха в июле менее активен, чем в другие сезоны. Часто во второй половине месяца погоду будут определять местные влажные массы воздуха, создающие удушливую жару. Относительная влажность будет достигать от 80 до 90%. Высокая влажность вызывает излишнюю тепловую нагрузку на организм человека. Будет сохраняться удушливо жаркая погода с переменной облачностью без осадков. Лишь в отдельные дни на Черноморском побережье Абхазии пройдут кратковременные дожди ливневого характера, сопровождающиеся грозой. Мы ожидаем сильную жару, дневная температура будет достигать 30-35 градусов, сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения. Ночью температура воздуха 20-25 градусов. Температура морской воды до 26-27 градусов. Особых катаклизмов погоды не ждем во второй половине месяца", - сообщила Трапш.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (143)

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