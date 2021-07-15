Эксперт объяснил, зачем Польша лоббирует санкции против Беларуси

Активно продвигая пятый пакет санкций в отношении официального Минска, Варшава пытается переиграть государства Старой Европы и постепенно отобрать лидерство в ЕС у Берлина и Брюсселя, считает политический эксперт Эдуард Попов.

Радио Эксперт объяснил, зачем Польша лоббирует санкции против Белоруссии

В Польше считают возможным введение нового - уже пятого по счету - пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси из-за потока мигрантов в Европу через литовскую границу, заявил накануне министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава польского МИДа назвал наплыв мигрантов "нападением на общие границы ЕС организованным образом". Какими будут санкции - пока вопрос, но обсуждение этой темы уже началось, добавил польский министр.

Польша будет активно лоббировать тему новых санкций против Беларуси на уровне ЕС, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политический эксперт, директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов и объяснил, зачем это польской стороне.

"Польша пойдет на выполнение этой угрозы, во-первых, чтобы показать Лукашенко, что Польша недовольна наметившимся сближением с Россией, я имею в виду встречу двух президентов. Это такой сигнал со стороны Варшавы, чтобы интеграция тормозилась", - рассуждает Попов.

Другой немаловажный момент состоит в том, что Польша сейчас пытается играть роль регионального лидера стран Евросоюза в бывшей социалистической Восточной Европе, и для этого ей необходимо демонстрировать принципиально иную линию поведения, отличную от линии поведения лидеров ЕС, прежде всего, Берлина и Брюсселя, добавляет эксперт.

Если Старая Европа нейтрально и спокойно воспринимает те или иные шаги Лукашенко, то Польша на контрасте играет совершенно другую игру, отмечает Попов.

"Лично у меня сомнений не вызывает, что со стороны Польши и лимитрофов Прибалтики последуют такие жесткие шаги", - резюмирует Попов.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Беларуси 21 июня. В "черный список" ЕС попали восемь предприятий и 78 граждан страны (представителей властей и чиновников высокого ранга), США – 16 физических и пять юридических лиц, Великобритании – 11 человек и 2 организации, Канады – 17 физлиц и пять организаций.

Затем 25 июня вступили в силу секторальные санкции, касающиеся торговли нефтепродуктами и калийными удобрениями. В частности, под запрет попал импорт и транзит по территории ЕС белорусских нефтяных масел, нефтяного газа и других углеводородов. К этому санкционному пакету, помимо инициаторов в лице США и ЕС, присоединились еще семь стран Европы, а затем еще пять стран - кандидатов на вступление в Евросоюз.

28 июня стало известно, что Беларусь ввела ответные санкции в отношении Евросоюза, в том числе приостановила участие в "Восточном партнерстве" и приступила к процедуре "заморозки" соглашения о реадмиссии с ЕС. Кроме того, президент Белоруссии 6 июля поручил ограничить транзит товаров через Беларусь.