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Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

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Темы:
Подкасты РИА (568)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210717/1032850703/Poproshayka-toshnilo-i-utoplennik-na-kakom-yazyke-govoryat-voditeli-.html

Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель".

Радио
Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".
Об особенностях и происхождении автомобильного сленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (568)

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