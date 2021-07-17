Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз". Об особенностях и происхождении автомобильного сленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин. Слушайте подкасты РИА Новости.
Село Бедиа ду Ткуарчалского района в январе пострадало из-за оползня. В результате обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье.