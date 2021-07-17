Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель".

Радио Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".

Об особенностях и происхождении автомобильного сленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.

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