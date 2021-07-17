О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера

Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде?