Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде?
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?
Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент? Какая концепция у барбершопов, что должен знать каждый хороший парикмахер (и неважно, где он работает) и почему пока в России мужчины редко делают модные удлиненные стрижки рассказал Кирилл Бабинец, парикмахер и международный преподаватель курсов по мужским стрижкам. Слушайте подкасты РИА Новости.
Село Бедиа ду Ткуарчалского района в январе пострадало из-за оползня. В результате обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье.