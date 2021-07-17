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О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера

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Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде?

Радио
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?

Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент?
Какая концепция у барбершопов, что должен знать каждый хороший парикмахер (и неважно, где он работает) и почему пока в России мужчины редко делают модные удлиненные стрижки рассказал Кирилл Бабинец, парикмахер и международный преподаватель курсов по мужским стрижкам.
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Темы:
Подкасты РИА (568)

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