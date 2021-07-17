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Герцен, писатель-борец: от надежды к отчаянию

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Он мечтает видеть Россию свободной и счастливой и этой задаче посвящает все свое творчество. Он пишет о лишнем человеке в романе "Кто виноват?", но его цель — организация революционно мыслящей аудитории.

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Герцен. Писатель-борец. От надежды к отчаянию

Он создает газету "Колокол" и публикует очень откровенные и пространные мемуары "Былое и думы".
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкасты РИА (569)

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