"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?

Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.
О практических результатах школьников, которые обучались медитации, а также о том, зачем майндфулнесс нужен детям и особенно взрослым, рассказывают бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель майндфулнесс, создатель центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов.
01:41 Работает ли медитация в отрыве от религии?
09:00 Можно ли привить навык осознанности детям, родители которых в этом ничего не понимают?
13:20 Зачем учителей обучают медитации
14:40 С чего начать?
16.25 Какие есть реальные плюсы в медитации?
17:00 Мы брали замеры в классе, который медитирует и нет
21:41 Как практики майндфулнесс можно использовать в работе и бизнесе
26:40 Практика концентрации внимания на дыхании
28:40 Практика любящей доброты
35:40 Практика благодарности
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