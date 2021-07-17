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Это надолго
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"Это надолго": есть ли реальная польза в обучении детей медитации

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Подкасты РИА (570)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210717/1032857332/Eto-nadolgo-est-li-realnaya-polza-v-obuchenii-detey-meditatsii.html

Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания).

Радио
"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?

Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.
О практических результатах школьников, которые обучались медитации, а также о том, зачем майндфулнесс нужен детям и особенно взрослым, рассказывают бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель майндфулнесс, создатель центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов.
01:41 Работает ли медитация в отрыве от религии?
09:00 Можно ли привить навык осознанности детям, родители которых в этом ничего не понимают?
13:20 Зачем учителей обучают медитации
14:40 С чего начать?
16.25 Какие есть реальные плюсы в медитации?
17:00 Мы брали замеры в классе, который медитирует и нет
21:41 Как практики майндфулнесс можно использовать в работе и бизнесе
26:40 Практика концентрации внимания на дыхании
28:40 Практика любящей доброты
35:40 Практика благодарности

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (570)

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