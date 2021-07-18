"Заговор классиков": Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека

Незаконнорожденный молодой человек, участник радикальных политических кружков. В результате — ссылка, из которой его выручает Жуковский. Наследник огромного полумиллионного состояния. Выбор жизни — эмиграция.

Радио Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека

Вместе с Огаревым приступает в Лондоне к активной журналистской работе. Его газету "Колокол" читает вся просвещенная Россия.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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