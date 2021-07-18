13:45 18 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.17
  • EUR87.57
Поиск
© Sputnik

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (572)
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1d/1032517649.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210718/1032857375/Pravda-tela-Sport-posle-40-Mozhno-li-nakachat-myshtsy-i-ne-navredit.html

Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман.

Радио
"Правда тела": Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.

"Вам можно поднимать только 2 кг" - приговор или нет? Как размяться перед тренировкой, чтобы не "убить" суставы? И как мотивировать себя на то, чтобы пойти в зал?

02:25 "У меня наступил период, когда я понял, что врачи мне не помогут"

07:25 С чего нужно начинать занятия спортом

09:00 Как выбрать тренера

15:35 Если не хочется в зал - что можно делать дома?

16:50 Что такое "прогулка фермера" и как ее делать

18:00 Можно ли после 40-ка накачать ягодичные и бицепс

19:55 Сколько лучше заниматься: два раза в неделю, или по чуть-чуть каждый день

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (572)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Дом гортензии: ткуарчалский цветник
В самом расцвете: ткуарчалские гортензии
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться