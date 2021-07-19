Ломия о несоблюдении антиковидных мер в Абхазии: действовать будет только рубль

Представители гражданского общества Абхазии обратились к правительству с поддержкой министра здравоохранения о введении адекватных ситуации карантинных мер. Своим мнением о ситуации с CОVID-19 поделилась одна из сторонниц ужесточения антиковидных мер Асида Ломия.

Радио Ломия о несоблюдении мер от CОVID-19 в Абхазии: действовать будет только рубль

По мнению собеседника Sputnik, правительство Абхазии должно объяснить народу, что сейчас сложилась критическая ситуация, и во избежание еще худшего положения необходимо вводить штрафные санкции за несоблюдение мер от COVID-19.

"Я не говорю, что мы хотим локдаун и закрыть страну. У нас есть правоохранительные органы, которые могут воздействовать на население. Свадьбы и наши поминки никто не остановил. Если ты сыграл свадьбу, ты должен платить штраф и не какой-то мизерный, а такой, что ударит по карману. Мы не против, чтобы жизнь продолжалась, люди женились, но можно же скопления людей избежать. Если введут штраф и за эти свадьбы и поминки, то все будут соблюдать. Я думаю, что меня будут осуждать, но только штрафные санкции могут остановить нас всех", - отметила Ломия.

Представитель гражданского общества подчеркнула, что только призывы соблюдать меры ситуации не помогут, действовать будет только рубль.

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