Депутат о нестабильности на границе: армянская сторона хочет вовлечь ОДКБ

Армянская сторона не хочет допустить создания комиссии по процессу делимитации и демаркации границ, отметил депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

Радио Депутат о нестабильности на границе: армянская сторона хочет вовлечь ОДКБ

Есть несколько причин нарушения стабильности на армяно-азербайджанской границе, сказал Sputnik Азербайджан депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

Прекращение огня нарушается на азербайджано-армянской границе уже несколько дней. По сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, был открыт ответный огонь.

"Армянская сторона хочет вовлечь в этот вопрос ОДКБ, нарушив режим прекращения огня на государственной границе с Нахичеванской автономной республикой и Азербайджаном. Они не хотят допустить создания комиссии по процессу делимитации и демаркации границ. Одна из серьезных причин заключается в том, что Николу Пашиняну угрожают реваншистские и радикальные силы в Армении", - отметил Нагиев.

Комментарий депутата в аудиофайле.