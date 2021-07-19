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Лавров: кризис в Афганистане обостряет террористическую угрозу

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Sputnik Абхазия
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В связи с ситуацией в Афганистане в нынешних условиях существуют реальные риски "перетока" нестабильности в сопредельные государства, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Радио
Лавров: кризис в Афганистане обостряет террористическую угрозу

К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски "перетока" нестабильности в сопредельные государства. Только при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что достижение прочного мира в Афганистане должно оставаться первоочередной задачей коллективных усилий, как в самом регионе, так и на международной арене.

Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.

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