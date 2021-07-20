Политолог: Афганистан вытеснит все внешние силы со своей территории

Турция ни при каком раскладе не может "зацепиться", закрепиться за афганскую территорию, потому что, кроме нее самой, это не выгодно ни одному из государств, соседствующих с Афганистаном. Такое мнение в эфире радио Sputnik Армения высказал председатель правления Сибирского института Евразийского научно-исследовательского сотрудничества и развития Андраник Дереникьян.
Это принципиальная позиция самого Талибана. По его словам, это невыгодно также бывшим республикам СССР, Пакистану, Китаю, Ирану и Индии.
"Думаю, в ближайшее время в Афганистане будет создано правительство с условным названием, скажем так, национального единения. Вот они сами там во всем и разберутся", - сказал Дереникьян.
Эксперт уверен, что если кто-то из внешнеполитических игроков все-таки попытается остаться, то уйти им все же придется, но с серьезными потерями. Андраник Дереникьян считает, что ни западные (американские) ВЧК, ни британские и турецкие солдаты в Афганистане долго не продержатся.