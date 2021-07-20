Инфекционист рассказал, кому необходима третья доза вакцины от коронавируса

Радио Инфекционист рассказал, кому необходима третья доза вакцины от коронавируса

Третья доза усиливает существующий иммунитет, отметил специалист. Наблюдения показали, что от двух доз вакцины эффект со временем слабеет, в некоторых случаях это может занять шесть месяцев и более. У людей с хроническими заболеваниями иммунитет слабее, и эффект от вакцины остается лишь на короткое время, сказал Эйвазов Sputnik Азербайджан.

"Люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет имеют ослабленную иммунную систему, что может привести к серьезному повторному заражению. Поэтому рекомендуется ввести третью дозу. Это не обязательство, а рекомендация для уязвимых групп", – заявил главный инфекционист Азербайджана.