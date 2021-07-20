Инфекционист рассказал, кому необходима третья доза вакцины от коронавируса

Третья доза усиливает существующий иммунитет, отметил специалист. Наблюдения показали, что от двух доз вакцины эффект со временем слабеет, в некоторых случаях это может занять шесть месяцев и более. У людей с хроническими заболеваниями иммунитет слабее, и эффект от вакцины остается лишь на короткое время, сказал Эйвазов Sputnik Азербайджан.
"Люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет имеют ослабленную иммунную систему, что может привести к серьезному повторному заражению. Поэтому рекомендуется ввести третью дозу. Это не обязательство, а рекомендация для уязвимых групп", – заявил главный инфекционист Азербайджана.