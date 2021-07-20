Религиовед Квициния рассказала об истории возникновения мусульманства в Абхазии

Как важно для жителей Абхазии уважительное отношение ко всем религиям и кто обосновал здесь мусульманство, в эфире радио Sputnik рассказала религиовед Мзия Квициния.

Радио Религиовед Квициния рассказала об истории возникновения мусульманства в Абхазии

В Абхазии отмечают мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. Здесь праздник имеет свое национальное название — Курбанныхуа. В этом году праздник пришелся на 20 июля.

О том, когда в Абхазии зафиксированы первые упоминания о мусульманстве и когда религия появилась здесь окончательно, в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель АГУ, религиовед Мзия Квициния.

По ее словам, в Абхазии появление ислама связано с нашествием арабов в конце седьмого века.

"Сказать, что эти походы привели к насаждению новой веры в Абхазии, было бы неверно. Это было первое знакомство с приверженцами только что зародившейся религии. Непосредственно знакомство с Кораном, учением мусульман у местного населения произошло с появлением в более позднее средневековье турецких завоевателей. Особенно относится это к 40-м годам 17 века", - рассказала Квициния.

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