20:20 20 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.49
  • EUR87.77
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Религиовед Квициния рассказала об истории возникновения мусульманства в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/14/1032874529.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210720/1032874347/Religioved-Kvitsiniya-rasskazala-ob-istorii-vozniknoveniya-musulmanstva-v-Abkhazii-.html

Как важно для жителей Абхазии уважительное отношение ко всем религиям и кто обосновал здесь мусульманство, в эфире радио Sputnik рассказала религиовед Мзия Квициния.

Радио
Религиовед Квициния рассказала об истории возникновения мусульманства в Абхазии

В Абхазии отмечают мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. Здесь праздник имеет свое национальное название — Курбанныхуа. В этом году праздник пришелся на 20 июля. 

О том, когда в Абхазии зафиксированы первые упоминания о мусульманстве и когда религия появилась здесь окончательно, в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель АГУ, религиовед Мзия Квициния.

По ее словам, в Абхазии появление ислама связано с нашествием арабов в конце седьмого века.

"Сказать, что эти походы привели к насаждению новой веры в Абхазии, было бы неверно. Это было первое знакомство с приверженцами только что зародившейся религии. Непосредственно знакомство с Кораном, учением мусульман у местного населения произошло с появлением в более позднее средневековье турецких завоевателей. Особенно относится это к 40-м годам 17 века", - рассказала Квициния.

Подробности слушайте в подкасте.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
После стихии: Европа под слоем грязи и воды
Последствия наводнений в Германии
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться