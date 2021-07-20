Политолог Пантелеев: будущее Донбасса уже определено

Политолог Сергей Пантелеев рассказал Sputnik об отношениях России и Украины, об украинской внешней политике и ситуации с Донбассом.

Радио Политолог Пантелеев: будущее Донбасса уже определено

В сети продолжают активно обсуждать статью президента РФ Владимира Путина. Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована неделю назад на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.

Также Владимир Путин указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.

"На мой взгляд, эта статья по важности стоит рядом со знаменитой "мюнхенской речью". Она касается наиболее сложной и проблемной темы", - отметил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

В своей статье Путин высказал и убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.

"В Южной Осетии хорошо знают, что Донбасс сделал свой выбор в пользу России... Но вот с Крымом все получилось быстро, а с Донбассом проходит сложно и долго", - сказал политолог.