Барциц о турсезоне в Абхазии: произошла переоценка

Оправдаются ли прогнозы о полутора миллионах туристов в Абхазии в летний сезон, в эфире радио Sputnik рассказал замминистра туризма Астамур Барциц.

Радио Барциц о турсезоне в Абхазии: произошла переоценка

Барциц отметил, что нынешний туристический сезон несколько отличается от прошлых.

"Изменения есть в подходе к нашим туристам. Произошла переоценка. После того, как была закрыта граница, и у нас в прошлом году не было полноценного летнего курортного сезона, намного уважительнее и дружелюбнее стали воспринимать наших гостей. Это немало скажется на имидже нашей республики", - сказал замминистра.

Спрос на абхазское направление вызван тем, что Россия в период пандемии коронавируса закрыла границы со многими странами, а также правилами въезда, которые эти страны ввели для иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, считает Барциц.

Он добавил, что туристов также привлекает в Абхазии ее аутентичность, умение принимать гостей, ее традиции и культура.

"В этом году мы должны продемонстрировать высокий уровень качества приема, размещения туристов. Чему соответствует цена-качество. Все это нужно для того, чтобы люди в следующем году решили к нам вернуться. Хотелось бы также отметить, что у нас есть свой постоянный турист, который из года в год приезжает к нам в республику", - сказал Барциц.

Пока рано подводить итоги по посещению Абхазии, так как сезон в самом разгаре, отметил Астамур Барциц. По его словам, сезон ожидается глубоким, вплоть до октября.