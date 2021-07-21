Вирусолог об изменениях симптомов коронавируса: угрозы уже другие

За прошедший год представление о COVID-19 в корне изменилось ― к группам риска теперь относятся даже дети, новый "дельта" штамм провоцирует больше заражений и существенно меняет симптомы, говорит российский врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Радио Вирусолог об изменениях симптомов коронавируса: угрозы уже другие

За год с начала пандемии коронавируса в мире существенно изменилась клиническая картина, отметил специалист в беседе на youtube-канале Sputnik на русском.

"Одним из сюрпризов нового усиления пандемии стало вовлечение большого числа детей и подростков, сокращение инкубационного периода, большее количество зараженных людей, сейчас оценивается летальность. Но могу сказать, что в России летальность увеличилась, если сравниваем с аналогичным периодом прошлого года", ― сказал Викулов.

Это не значит, что дети стали болеть чаще, подчеркнул специалист, "наоборот, дети как раз редко болеют, но они практически не болели в прошлом году, и новый штамм стал поражать в том числе и более молодое население".

"Изначально было представление, когда пандемия только началась, что это болезнь только пожилых людей, и даже думали, что это болезнь, поражающая только азиатов, потом эта версия быстро улетучилась, и стало понятно, что нет какой-то этнической избирательности вируса, все больше людей заболевало более молодых, а теперь мы понимаем, что группы риска есть как среди пожилого населения, так и среди активного репродуктивного населения", ― рассказал Викулов.

Если у детей и подростков есть тяжелые заболевания, как то сахарный диабет или ожирение, эти дети также находятся в группе риска, отметил специалист.

С приходом нового индийского штамма коронавируса и его разновидности "дельта" появилась дополнительная симптоматика, в том числе желудочно-кишечные симптомы, которые были не слишком распространены в прошлом году, их стало больше, отметил врач.

"Меньше, например, число людей с изменением обоняния и вкуса пищи, но больше с наличием желудочно-кишечных симптомов, это особенности, которые не у всех встречаются, потому что клиническая картина варьируется", ― сказал Викулов.

В тех странах, в которых достигнут популяционный иммунитет, уже сейчас заметно снижение смертности от коронавирусной инфекции нового типа, есть единичные случаи подъема заболеваемости, сказал вирусолог.

"На самом деле, я думаю, что пандемия закончится, когда большая часть планеты будет иммунизирована или переболеет. Думаю, что ситуация стабилизируется, когда большая часть людей встретится с инфекцией и переживет ее или получит необходимую вакцинацию", ― пояснил Викулов.

На вопрос, будет ли вирус в дальнейшем с нами, эксперт ответил, что "скорее всего, будет, но его значимость будет зависеть от того, как быстро мы достигнем иммунитета в отношении этой инфекции".

"Инфекция будет присутствовать, но она будет не такая страшная, как сейчас, потому что очень большое количество людей просто неимунны к этой инфекции, поэтому к ней высокая восприимчивость", ― добавил Викулов.