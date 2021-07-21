Озган о повышении тарифов на электроэнергию: не предусматривает шоковой терапии

Радио Озган о повышении тарифов на электроэнергию: не предусматривает шоковой терапии

Озган сообщила о том, что в рамках мероприятий, направленных на вывод энергетики Абхазии из кризиса, на прошлой неделе решением сопредседателей Межправкомисси по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, а также уполномоченными органами двух сторон был согласован и утвержден план мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики.

"На данный момент план мероприятий утвержден, и мы приступаем к его реализации. Первое, что в этом плане предусмотрено, это разработка и утверждение уже в первом квартале текущего года методологии расчета и применения тарифов на электроэнергию. Она предусматривает алгоритм расчета обоснованного тарифа, который будет включать в себя расходы на поставку электроэнергии, расходы на эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, расходы на установку приборов коммерческого учета электроэнергии. Применение методологии рассчитано по годам в целях доведения тарифа до обоснованного в течение пяти лет. То есть речь идет о том, что изменение тарифной политики не предполагается в рамках шоковой терапии. Мы будем планомерно менять тариф и доведем его до экономически обоснованного в течение пяти лет", - рассказала Кристина Озган.

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