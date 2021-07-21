Гражданин и начальник: Пилия о майнинге, коронавирусе и инвестпроектах в Галском районе

Радио Гражданин и начальник: Пилия о майнинге, коронавирусе и инвестпроектах в Гале

Пилия отметил, что в районе крупных майнинговых ферм нет, но есть небольшое количество майнеров по домам.

"Мы работу переводим в частный сектор, пойдем из дома в дом. Всему оперативному штабу придется ходить, будем расследовать, просить людей впустить домой", - сказал Пилия.

Говоря о ситуации с коронавирусом в районе, Пилия отметил, что Гал оказался наименее подверженным заражению.

"У нас на сегодня 34 зараженных. Все они на амбулаторном лечении, к ним приезжают наши врачи. Тяжелых нет. На границе мы поставили медпункт. Мы даем возможность людям делать вакцинацию там, где хотят. Есть люди, которые ездят в Грузию к своим родным и делают вакцину там. Граница открыта для тех, у кого справки о вакцинации. Мы ведем учет тех, у кого есть антитела. С этим документом проходят. Третий документ – 72-часовой ПЦР-тест", - рассказал Константин Пилия.

Подробнее об этом, а также об инвестиционном проекте, осуществляемом на территории района, о судьбе мусорного полигона и о создании экономического паспорта района, который, в частности, подразумевает сокращение бюджетных мест и увеличение заработной платы, слушайте в аудиофайле.