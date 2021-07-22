Турбаза: Калягина и Малания о промежуточных итогах турсезона в Абхазии

Радио Турбаза: Калягина и Малания

Нынешний туристический сезон по многим направлениям уже побил показатели 2019 года, об этом на радио Sputnik рассказал замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.

Гость программы "Турбаза" Анна Калягина подтвердила его слова и отметила, что туристы все прибывают и прибывают.

По ее словам, в сложной ситуации оказываются те, кто решил ехать на отдых без предварительной брони. Таким гостям республики приходится искать место для проживания в частном секторе.

"Июнь и июль – это компенсация прошлого года, мы компенсировали потери. В августе мы надеемся выйти в плюс и начнем компенсировать этот год", - отметила Калягина.

Подводя итоги текущего турсезона, гендиректор турфирмы Елизавета Малания отметила, что необходимо делать качество предоставляемых услуг еще выше.

"Сейчас к нам едет немного другой турист. Чтобы его задержать, надо поднять уровень услуг. Границы вечно не будут закрыты. Надо также решать вопрос с тем, чтобы люди не толпились на границе часами, надо упростить схему пропускного пункта", - сказала Малания.

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