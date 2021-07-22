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Юрий Серебрянский
© Фото : euroonco

Врач: мытье рук никак не спасет от дельта-штамма коронавируса

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210722/1032886354/-Vrach-myte-ruk-nikak-ne-spaset-ot-delta-shtamma-koronavirusa.html

Об особенностях индийского штамма коронавируса в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Радио
Врач: мытье рук никак не спасет от дельта-штамма коронавируса

Эксперт отметил, что дельта-штамм SARS-CoV-2 имеет свои особенности. Например, отличается высокой контагиозностью, иначе говоря, высоким уровнем распространения от одного человека к другому, и здесь не спасут ни маски, ни мытье рук.

"Считалось, что коронавирусом заболевают больше пожилые люди, но сейчас мы видим, что это распространилось и на молодых, и даже на детей", - отметил Серебрянский.

В интервью радио Sputnik он также рассказал, к каким катастрофическим последствиям привело размножение дельта-штамма в Индии, где вирус унес жизни огромного количества людей, которых не могли лечить иногда просто потому, что не хватало кислорода.

Уханьский вирус мутировал, разнесся по всему миру, умножая штаммы: английский, африканский, индийский и т.д., резюмировал врач.

Он также отметил тот факт, что человек стал частью пищевой цепочки коронавируса, который, в отличие от других вирусов приводит свою естественную среду обитания - человека - к серьезным повреждениям.

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