Врач: мытье рук никак не спасет от дельта-штамма коронавируса

Радио Врач: мытье рук никак не спасет от дельта-штамма коронавируса

Эксперт отметил, что дельта-штамм SARS-CoV-2 имеет свои особенности. Например, отличается высокой контагиозностью, иначе говоря, высоким уровнем распространения от одного человека к другому, и здесь не спасут ни маски, ни мытье рук.

"Считалось, что коронавирусом заболевают больше пожилые люди, но сейчас мы видим, что это распространилось и на молодых, и даже на детей", - отметил Серебрянский.

В интервью радио Sputnik он также рассказал, к каким катастрофическим последствиям привело размножение дельта-штамма в Индии, где вирус унес жизни огромного количества людей, которых не могли лечить иногда просто потому, что не хватало кислорода.

Уханьский вирус мутировал, разнесся по всему миру, умножая штаммы: английский, африканский, индийский и т.д., резюмировал врач.

Он также отметил тот факт, что человек стал частью пищевой цепочки коронавируса, который, в отличие от других вирусов приводит свою естественную среду обитания - человека - к серьезным повреждениям.