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Политолог о случайном признании Абхазии Украиной: оговорка по Фрейду

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Кандидат политических наук Абхазии Беслан Хагба прокомментировал в эфире радио Sputnik Южная Осетия недавнюю публикацию на сайте президента Украины, связанную со статусом Абхазии.

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Политолог о случайном признании Абхазии Украиной: оговорка "по Фрейду"

На днях украинский лидер совершил визит в Грузию, информация об этом появилась на сайте офиса президента. В изначальной версии сообщения говорилось о том, что "президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией". Таким образом Киев де-факто признал независимость республики. Как сказал кандидат политических наук Абхазии Беслан Хагба, этот конфуз можно было бы назвать оговоркой по Фрейду.

"Сообщение, которое прозвучало из администрации президента Украины, говорит о том, что все эти действия направлены против России. И в предыдущие годы предпринимались попытки сколотить антироссийскую интеграционную группу. Это делается с одобрения Европейского союза и США. Несмотря на то, что такое признание было сделано неосознанно, это говорит о том, что потихоньку люди станут привыкать к тому, что Южная Осетия и Абхазия являются суверенными государствами", - сказал политолог.

Хагба добавил, что в контексте мировых процессов, которые сейчас происходят, необходимо дорожить той независимостью и тем признанием Россией, которую получили Абхазия и Южная Осетия.

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