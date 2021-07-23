Академик Зверев рассказал, кто тяжелее переносит новый штамм коронавируса

Вирус COVID-19 уже никуда не исчезнет, он распространился по всему миру, с ним надо научиться жить и быть готовыми к тому, что могут возникнуть новые еще более агрессивные мутации, чем "дельта", отмечает известный российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев.

Радио Академик рассказал, кто тяжелее переносит новый штамм коронавируса

Пока нет никаких оснований утверждать, что новый индийский штамм коронавируса и его разновидность "дельта" вызывают более тяжелую инфекцию, скорее, всплески заболеваемости этим штаммом в разных странах связаны с другими факторами, отметил научный руководитель Института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев на youtube-канале "Научная Россия".

К примеру, в Индии, несмотря на большое количество вакцинированных, высокий уровень заболеваемости связан с сильнейшим расслоением общества, "прививаются одни слои, а болеют совсем другие", отметил ученый. Также и в США заболеваемость была среди наиболее бедных слоев, которые неправильно питаются и имеют массу хронических болезней, отметил академик.

"Ожирение, прежде всего. Тяжелее всех (новый штамм COVID ― Sputnik) как раз переносят люди с нарушенной массой тела. То есть люди с повышенным индексом массы тела, с ожирением. А еще это, как правило, те люди, которые страдают и диабетом, и нарушением кровообращения. Дети вообще не болеют или болеют очень легко. И болеют те дети, которые тоже страдают каким-то хроническим заболеванием. Либо это какая-то форма рака, либо тот же диабет, с ожирением у нас, к несчастью, детей много, они могут тяжело перенести эту инфекцию", ― сказал Зверев.

С вирусом надо научиться жить, потому что он попал в человеческую популяцию и никуда не исчезнет, подчеркнул микробиолог.

"Конечно, не будет таких условий пандемии, которая существует сейчас, не будет локдаунов, но заболеваемость будет каждый год, определенный процент людей будет болеть, в эту категорию людей, для которых он потенциально опасен, будут приходить все новые и новые люди. Те, кто сегодня молодой и здоровый, завтра будет пожилым и больным. Жизнь так устроена. Ну и сам вирус никуда не исчезнет – он распространился по всему миру, он во всех странах", ― рассказал Зверев.

Медикам за все время удалось ликвидировать только вирус натуральной оспы, "и то потому что была надежная вакцина, весь мир собрался, все сотрудничали, и были только отдельные очаги в Африке и Азии, и то понадобилось 20 лет", напомнил ученый.

"Главное, к чему мутации могут привести, к тому, что вирус станет более агрессивным и будет вызывать более тяжелые поражения. Это может случиться, но пока не случается. И я предположу, что и не случится, что он будет реагировать на те вакцины и вирусные препараты, которые будут использоваться", ― сказал ученый.