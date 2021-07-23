Академик Зверев рассказал, кто тяжелее переносит новый штамм коронавируса

Пока нет никаких оснований утверждать, что новый индийский штамм коронавируса и его разновидность "дельта" вызывают более тяжелую инфекцию, скорее, всплески заболеваемости этим штаммом в разных странах связаны с другими факторами, отметил научный руководитель Института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев на youtube-канале "Научная Россия".
К примеру, в Индии, несмотря на большое количество вакцинированных, высокий уровень заболеваемости связан с сильнейшим расслоением общества, "прививаются одни слои, а болеют совсем другие", отметил ученый. Также и в США заболеваемость была среди наиболее бедных слоев, которые неправильно питаются и имеют массу хронических болезней, отметил академик.
"Ожирение, прежде всего. Тяжелее всех (новый штамм COVID ― Sputnik) как раз переносят люди с нарушенной массой тела. То есть люди с повышенным индексом массы тела, с ожирением. А еще это, как правило, те люди, которые страдают и диабетом, и нарушением кровообращения. Дети вообще не болеют или болеют очень легко. И болеют те дети, которые тоже страдают каким-то хроническим заболеванием. Либо это какая-то форма рака, либо тот же диабет, с ожирением у нас, к несчастью, детей много, они могут тяжело перенести эту инфекцию", ― сказал Зверев.
С вирусом надо научиться жить, потому что он попал в человеческую популяцию и никуда не исчезнет, подчеркнул микробиолог.
"Конечно, не будет таких условий пандемии, которая существует сейчас, не будет локдаунов, но заболеваемость будет каждый год, определенный процент людей будет болеть, в эту категорию людей, для которых он потенциально опасен, будут приходить все новые и новые люди. Те, кто сегодня молодой и здоровый, завтра будет пожилым и больным. Жизнь так устроена. Ну и сам вирус никуда не исчезнет – он распространился по всему миру, он во всех странах", ― рассказал Зверев.
Медикам за все время удалось ликвидировать только вирус натуральной оспы, "и то потому что была надежная вакцина, весь мир собрался, все сотрудничали, и были только отдельные очаги в Африке и Азии, и то понадобилось 20 лет", напомнил ученый.
"Главное, к чему мутации могут привести, к тому, что вирус станет более агрессивным и будет вызывать более тяжелые поражения. Это может случиться, но пока не случается. И я предположу, что и не случится, что он будет реагировать на те вакцины и вирусные препараты, которые будут использоваться", ― сказал ученый.