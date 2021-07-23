Политолог о вероятности третьей мировой войны: политические правила пошатнулись

Сегодня сложились условия для очередного передела мира, чем это чревато, объяснил политолог Владимир Киреев в интервью Sputnik Беларусь.

Радио Политолог о вероятности третьей мировой войны: политические правила пошатнулись

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia заявил: "Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне".

Белорусский лидер объяснил, что имеет в виду "безумных политиков" стран, а не их народы. Точку зрения президента Беларуси разделяет и собеседник радио Sputnik, российский политический эксперт Владимир Киреев.

"Вероятность третьей мировой войны действительно существует. Сложились условия для того, чтобы произошел очередной передел мира, политические правила, которые действовали на протяжении последних 75 лет пошатнулись после распада Советского Союза. США и их союзники почувствовали абсолютную свободу для реализации своих интересов. Они не приемлют никаких независимых государств, только что мы видели провокации против законного правительства Кубы, очевидно, спровоцированные Вашингтоном, не прекращаются атаки на Российскую Федерацию и Китай. Беларусь оказывается естественным фактором раздражения для современного Вашингтона вне зависимости от того, какая администрация находится там у власти - республиканская или демократическая", - сказал эксперт.

Комментарий политического эксперта Владимира Киреева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.