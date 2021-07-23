Зантария о Флаге Абхазии: возник не в одночасье

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и Герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Своими воспоминаниями об этом в эфире радио Sputnik поделился государственный и общественный деятель Владимир Зантария.

Радио Зантария о Флаге Абхазии: возник не в одночасье

День Государственного флага отмечается в Абхазии 23 июля. В этом году праздничные мероприятия отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Владимир Зантария в 1992 году являлся депутатом Парламента, принимал участие в голосовании и был участником всех процессов, связанных с принятием государственной символики.

"У Государственного Флага и Государственного Герба Абхазии великая история. И при царе Леоне и при Келешбее, и при других царях были свои абхазские флаги. Они в той или иной степени трансформировались на разных этапах, но Флаг возник не в одночасье, он имел свою великую предысторию. Это все знал и автор Герба и Флага, Валерий Гамгия был очень подготовленным человеком", - рассказал Зантария.

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Государственный флаг был утвержден на сессии Верховного Совета республики в условиях жесткого противостояния абхазской и грузинской фракций депутатов. Утверждение Государственной символики и изменение названия страны с Автономной Социалистической Советской Республики Абхазия на Республику Абхазия стало возможным только после прекращения действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года. Согласно этому основному закону, при утверждении названия и символики государства не требовалось две трети голосов, поэтому проабхазски настроенные депутаты смогли принять это решение простым большинством без участия грузинских парламентариев.

Рабочие варианты флага художник Валерий Гамгия относил на суд парламентской комиссии, члены которой также вносили свои коррективы. Итоговый вариант флага одобрил председатель Верховного Совета Абхазской АССР Владислав Ардзинба. После этого шелковое полотно представили на Народном сходе в Сухуме.