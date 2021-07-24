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"Правда тела": диабет II типа

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210724/1032896376/Pravda-tela-diabet-II-tipa.html

Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь?

Радио
"Правда тела". Диабет II типа

Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют “убийцей человечества”, рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
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07:14 Что будет, если не лечить диабет
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13:55 Нужно ли считать гликемический индекс
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Темы:
Подкасты РИА (577)

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