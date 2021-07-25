Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.

Радио Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать?

О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.

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