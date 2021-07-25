"Правда тела": советские лечебные диеты и столы

Может, советские учёные уже давно нашли идеальное диетическое питание?
Можно ли самостоятельно назначить себе подходящий “стол”? Почему это диеты без сахара, соли и специй, и как долго нужно так питаться? Рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
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