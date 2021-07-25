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"Правда тела": советские лечебные диеты и столы

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210725/1032896337/Pravda-tela-sovetskie-lechebnye-diety-i-stoly.html

Протертая свекла, гречневая каша: в советских санаториях и больницах пациентов кормили по системе лечебных “столов”, которые разработал гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Насколько эффективны эти лечебные диеты (и что ими лечат)?

Радио
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы

Может, советские учёные уже давно нашли идеальное диетическое питание?
Можно ли самостоятельно назначить себе подходящий “стол”? Почему это диеты без сахара, соли и специй, и как долго нужно так питаться? Рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
02:10 Что такое советские “диетические столы” Певзнера
06:25 Краткий обзор “столов”
08:58 Можно ли использовать эти диеты сейчас
11:35 Какие заболевания можно лечить диетой
12:22 Как долго можно питаться по рациону лечебного “стола”
15:40 “Хлеб ни в чем не виноват”

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Темы:
Подкасты РИА (580)

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