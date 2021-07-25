Как фельдшеры спасают людей в глухих деревнях России
Одни из самых важных объектов в деревнях – это фельдшерско-акушерские пункты. Медики работают и за хирургов, и за педиатров, а иногда и за реаниматологов. Весной и осенью деревни становятся похожи на острова. Когда кто-то тяжело заболевает во время "бездорожья", в больницу приходится добираться на лодке, болотоходе или вертолете.
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян узнала о буднях работников фельдшерско-акушерских пунктов в глухих деревнях России.
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