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Такие обстоятельства: Гулария о выводе энергетики Абхазии из кризиса

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210726/1032905699/Takie-obstoyatelstva-Gulariya-o-vyvode-energetiki-Abkhazii-iz-krizisa.html

Экономист Саид Гулария считает, что одним из выходов энергетики Абхазии из кризиса является преобразование "Черноморэнеро" в закрытое акционерное общество, все акционеры которого должны быть резидентами Абхазии.

Радио
Такие обстоятельства: Гулария о выводе энергетики Абхазии из кризиса

На брифинге вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила о том, что согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии и рассказала о деталях реформирования. Своим мнением о решении назревших проблем на своей странице в социальной сети поделился экс-замминистра экономики Абхазии Саид Гулария. Более подробно своими мыслями он поделился в эфире радио Sputnik.

"Сегодня всем очевидно, что энергоотрасль переживает кризис и нужно искать пути решения выхода из него. У меня было некое видение решения этого вопроса, и я посчитал возможным поделиться этим видением публично. Оно заключается в том, чтобы акционировать основной оператор передающих и распределительных сетей "Черноморэнерго", сделать его закрытым акционерным обществом. Таким образом привлечь инвестиции в развитие энергоотрасли. Прежде всего – установление системы учета. Незыблемым принципом должно стать то, что все участники экономических отношений в энергоотрасли должны быть резидентами Республики Абхазия. 51 процент акций должен оставаться за государством", - считает Гулария.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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