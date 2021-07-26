Врач о борьбе с COVID: маски и шаманское битье в бубен не помогут, пока не вакцинируемся

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался об основных проблемах применения вакцин в мире и сделал прогноз о дальнейших опасных мутациях COVID.

Радио Врач о борьбе с COVID: маски и шаманское битье в бубен не поможет, пока не вакцинируемся

Проблема логистики – это проблема борьбы с коронавирусом во всем мире, отметил специалист в эфире "Соловьев Live".

"Получается, что у нас вакцинируются только богатые страны ― либо производящие вакцины, либо те, кто может их купить, а большинство стран бедные, у них вакцин нет. И тот же председатель ВОЗ выступает, и люди говорят: "Пока мы не дадим бесплатно равномерно вакцины в мире, он (вирус ― Sputnik) просто переместится туда, мутирует и накроет нас опять", ― предсказал врач.

Мы не можем поделиться ― тут у нас богатые вакцинированные страны, а тут бедные невакцинированные, добавил Мясников.

Нехватка в логистике вакцин в мировом масштабе может свести на нет всю борьбу с коронавирусом, считает специалист.

"Борьба с коронавирусом только начинается. Сейчас идет южно-африканский штамм "дельта", на который не действуют вакцины так эффективно. Ну наши мы не испытывали, мы не знаем, а западные действуют ― Pfizer на 60-70%, AstraZeneca упала на 40%, а потом показала 25%", ― заявил Мясников.

При этом врач подчеркнул, что кроме вакцин, другого лекарства от коронавируса все равно нет, но "все эти маски и шаманское битье в бубен не помогут, пока мы не вакцинируемся".

"Есть одно лекарство. И пока мы это не сделаем (не вакцинируемся — Sputnik), мы будем сопли жевать постоянно, а люди будут умирать", ― высказался Мясников.

Следующая волна коронавируса, по словам врача, придет осенью, и сейчас надо к ней готовится.

"На сегодняшнюю волну ничего не повлияет, уже она сама сейчас спадет. И то она спадет только в августе, а будут потом сентябрь и октябрь нормальные, а в ноябре все это пойдет опять, к этому мы должны быть подготовлены", ― резюмировал врач.