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Гражданин и начальник: Шаменкова о сохранении исторической границы Сухума

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210726/1032907779/Grazhdanin-i-nachalnik-Shamenkova-o-sokhranenii-istoricheskoy-granitsy-Sukhuma-.html

Определение границ исторической части Сухума и разработку градостроительного регламента обсудили на заседании Градостроительного совета при администрации Сухума. Подробности в эфире радио Sputnik раскрыла начальник отдела архитектуры столицы Светлана Шаменкова.

Радио
Гражданин и начальник: Шаменкова о сохранении исторической границы Сухума

"Вопрос об утверждении границ исторической части города стоит на повестке достаточно давно. Этот документ не был юридически оформлен и закреплен в связи с тем, что у нас отсутствует основополагающий документ разработки градостроительной деятельности – Градостроительный кодекс. Он на стадии разработки. И соответственно требования, которые должны быть предъявлены исторической части города, должны быть прописаны в Градостроительном кодексе", - сказала Светлана Шаменкова.

Кто и каким образом должен определить исторические границы Сухума, почему эти границы до сих пор не были очерчены, как быть с разрушенными зданиями, что делать уже легализованным или частично легализованным принципом "занято", как быть с сожженным зданием Совмина Абхазии? На все эти вопросы в эфире радио Sputnik ответила начальник Управления архитектуры столицы Светлана Шаменкова.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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