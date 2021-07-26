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Даур Кове на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кове: уверен в развитии абхазо-никарагуанских отношений в экономической плоскости

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210726/1032908310/Kove-uveren-v-razvitii-abkhazo-nikaraguanskikh-otnosheniy-v-ekonomicheskoy-ploskosti--.html

Завершилась рабочая поездка министра иностранных дел Абхазии Даура Кове в Никарагуа. О ее итогах министр рассказал в эфире радио Sputnik.

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Кове: уверен в развитии абхазо-никарагуанских отношений в экономической плоскости

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг, 15 июля. Во время его встреч с руководством страны обсуждались вопросы двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. В частности, речь шла о налаживании экономических связей.

"Очень интересные позиции для нас – это возможные поставки кофе, какао, мяса. Будем прорабатывать. Вопрос связан с логистикой. Скорее всего, это будет осуществляться морским путем. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы контейнеры могли привозить морским путем в Абхазию либо в один из портов Российской Федерации. Что касается ценообразования, то оно достаточно интересное", – рассказал министр.

Делясь впечатлениями от посещения Никарагуа, Кове отметил, что они самые лучшие.

"Прекрасная страна, развивается. Есть у нее очень большой потенциал в экономическом развитии. Я уверен, что мы будем продолжать развивать с ними отношения уже в экономической плоскости", - отметил Даур Кове.

Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией в сентябре 2008 года, дипломатические отношения между странами существуют уже 12 лет.

 

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