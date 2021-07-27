Гражданин и начальник: Бганба о пробелах в миграционном законодательстве Абхазии

По данным Миграционной службы на 1 июля 2021 года, в Абхазии находятся 2 908 иностранных граждан, не имеющих возможности возвращения на родину из-за эпидемиологических ограничений, установленных на въезд в Россию в связи с COVID-19.
Трудовые мигранты в Абхазии находятся из 37 государств, большая часть - граждане Республики Узбекистан.
"У нас нет данных по тому, болен ли кто-то из них коронавирусной инфекцией. Трудовой мигрант, прежде чем получить разрешительные документы, проходит медицинское обследование, но среди перечней анализов нет ПЦР-теста, то есть мы не можем знать, болеет он или нет", - сказал Бганба в беседе на радио.
Говоря о пробелах в миграционном законодательстве Абхазии, спикер Sputnik отметил, что в ходе рейдовых мероприятий очень часто сталкиваются с такой проблемой, что по месту их временного пребывания, где зарегистрированы, там не проживают.
"На сегодняшний день один из главных вопросов - это вопрос регистрации трудовых мигрантов. Второй - чтобы добавили в обязательное прохождение медицинского обследования ПЦР-тест. С регистрацией проблемы на сегодняшний день таковы, что трудовой мигрант, въезжающий на территорию Абхазии, в течение трех дней должен зарегистрироваться по месту своего временного пребывания, это все происходит в МВД, потом идет к нам получать визу и так далее. Вопрос стоит так, чтобы это все было через одно окно, чтобы облегчить им получение разрешительных документов. Так и контролировать легче", - рассказал Бганба.
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