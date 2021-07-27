Боджгуа об ущербе от стихии в Гудауте: такого не видел на своем веку

Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа рассказал в интервью радио Sputnik о том, какой ущерб нанес городу ливневый дождь.

Радио Боджгуа об ущербе от стихии в Гудауте: такого не видел на своем веку

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля.

Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Уровень воды в реках поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, и были эвакуированы люди, уточняет ведомство.

По словам главы района Баграта Боджгуа, он не помнит, чтобы так быстро в городе поднимался уровень рек и происходило подтопление домов.

"Четыре речки в городе вышли из берегов, все произошло очень быстро, уровень воды поднялся моментально где-то в половине второго ночи. Такого я на своем веку не видел. Люди многие пострадали (материально - ред.), оперативный штаб с утра работает. Он поделен на три группы, составляют фотоматериалы. МЧС оперативно отреагировало, сейчас смывают ил в домах, помогают жителям. Приблизительно пострадало порядка трехсот домов. Это дома на Замостянке, на улицах Гобечия, Эшба, Новый район. Ночью гудаутское отделение МЧС на лодках эвакуировало людей. Самое главное, что нет жертв. Пострадала гостиница "Золотой якорь", около пяти машин гостей, две машины местных жителей унесло в море", - рассказал Боджгуа.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.