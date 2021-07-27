Врач Муратов: мы спасем и антиваксеров коллективным иммунитетом

Радио Врач Муратов: мы спасем и антиваксеров коллективным иммунитетом

"Практически в 90% случаев он (дельта-штамм – Sputnik) вызывает боли в животе, маскируется под панкреатит, холецистит первые сутки. Потом появляются катаральные явления – горло и заложенность носа, потеря обоняния. Единственное еще отличие – звон в ушах, и уши болят у пациентов. И течение более агрессивное, более выраженная температура. Боли в суставах, ломота в мышцах более агрессивные, чем при предыдущих штаммах. Ну и плюс, конечно, дыхательная недостаточность, присущая всем штаммам, но она здесь развивается быстрее, люди быстрее становятся кислородозависимыми", - сказал Муратов в интервью радио Sputnik Казахстан.

По его словам, дельта-штамм более агрессивный, он быстрее поражает.

"Пока человек понял, что у него живот болит, потом температура поднялась, кашель появился, компьютерную томографию сделали, и уже 40% (легких - Sputnik) нет. А 50% у нормального человека вызывает очень сложную десатурацию", - добавил Муратов.