Бутба об эпидситуации в Абхазии: COVID-центры и врачи испытывают максимальные нагрузки

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба в интервью телеканалу АбазаТВ рассказал об эпидимеологической ситуации в стране и необходимости соблюдать рекомендации медицинского сообщества.

Радио Бутба об эпидситуации в Абхазии: COVID-центры и врачи испытывают колоссальные нагрузки

COVID- центры Абхазии на сегодняшний день испытывают максимальные нагрузки, врачи работают в авральном режиме, практически не выходя из красных зон, сказал министр здравоохранения республики, оценивая эпидситуацию в стране.

"Врачи - такие же люди, как и все, они испытывают колоссальные нагрузки, находясь в таких тяжелейших условиях, да и еще климатических, когда на улице жара в +40 наши медики, начиная от санитарок и заканчивая руководителями структурных подразделений на местах, заходят в красные зоны", - отметил Бутба.

Министр здравоохранения Абхазии обратился к гражданам с просьбой соблюдать все рекомендации медицинского сообщества.

"Что бы ни делало руководство, что бы ни делал министр, какие бы меры мы ни проводили, если самосознание нашего населения не придет к тому, что надо все меры соблюдать, мы не сможем разорвать эту цепочку. Ситуация требует соблюдения мер", - заключил Бутба в интервью телеканалу Абаза-ТВ.