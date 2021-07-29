Турбаза: Авилова и Отырба о возможностях Workation в Абхазии

Насколько новый тренд - совмещение работы и отдыха (Workation) - актуален для Абхазии, какие условия для этого существуют в республике, рассказали маркетолог Илона Авилова и завотделом бронирований и размещений "Курорта Пицунда" Нонна Отырба.

Радио Турбаза: Авилова и Отырба о возможностях Workation в Абхазии

В пандемию "удаленка" из способа работы фрилансеров превратилась в обыденность и для офисных сотрудников. Для многих компаний работа в удаленном доступе перешла в разряд корпоративного стандарта. А если нет необходимости постоянно находиться в офисе, то почему бы не совмещать работу и отдых на природе или путешествия по разным городам? Единственным условием является наличие бесперебойного доступа в интернет.

Илона Авилова выбрала для себя именно такой способ работы и утверждает, что он очень подходит для людей творческих, не желающих быть привязанным к офису.

Абхазия – одно из мест, где можно совмещать работу с отдыхом. Для этого во многих отелях уже есть определенные условия. Что турсфера может взять на вооружение в этом вопросе и какие условия нужно усовершенствовать, в эфире радио Sputnik рассказали пиарщик-маркетолог Илона Авилова и заведующая отделом бронирований и размещений "Курорта Пицунда" Нонна Отырба.