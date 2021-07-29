15:06 29 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Поиск
© Sputnik

Турбаза: Авилова и Отырба о возможностях Workation в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
8710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1d/1032929686.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210729/1032928974/Turbaza-Avilova-i-Otyrba-o-vozmozhnostyakh-Workation-v-Abkhazii.html

Насколько новый тренд - совмещение работы и отдыха (Workation) - актуален для Абхазии, какие условия для этого существуют в республике, рассказали маркетолог Илона Авилова и завотделом бронирований и размещений "Курорта Пицунда" Нонна Отырба.

Радио
Турбаза: Авилова и Отырба о возможностях Workation в Абхазии

В пандемию "удаленка" из способа работы фрилансеров превратилась в обыденность и для офисных сотрудников. Для многих компаний работа в удаленном доступе перешла в разряд корпоративного стандарта. А если нет необходимости постоянно находиться в офисе, то почему бы не совмещать работу и отдых на природе или путешествия по разным городам? Единственным условием является наличие бесперебойного доступа в интернет.

Илона Авилова выбрала для себя именно такой способ работы и утверждает, что он очень подходит для людей творческих, не желающих быть привязанным к офису.

Абхазия – одно из мест, где можно совмещать работу с отдыхом. Для этого во многих отелях уже есть определенные условия. Что турсфера может взять на вооружение в этом вопросе и какие условия нужно усовершенствовать, в эфире радио Sputnik рассказали пиарщик-маркетолог Илона Авилова и заведующая отделом бронирований и размещений "Курорта Пицунда" Нонна Отырба.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Жизнь по-абхазски: достопримечательности этнопарка "Апсны"
Лесные пожары в Анталье
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться