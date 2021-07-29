Маркедонов об армяно-азербайджанском конфликте: прорыв за день невозможен

Радио Маркедонов об армяно-азербайджанском конфликте: прорыв за день невозможен

Армяно-азербайджанский конфликт не ограничивается карабахской проблемой, поскольку и другие части границы между странами становились очагами инцидентов, в том числе и вооруженных. Подобное мнение в эфире радио Sputnik выразил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

Он напомнил, что в 1990-е была напряженность в нахичеванском и тавушском направлении. А после второй Карабахской войны, когда появилась новая госграница и встал вопрос делимитации и демаркации границ и уточнения позиций, в том числе и Сюнике, отношения еще более усложнились. И стал актуальным вопрос, по каким картам нужно проводить демаркацию и делимитацию - картам раннего советского периода, 1950-60-х годов, хозяйственным или военным топографическим картам и так далее.

"Есть не только географические и топографические соображения, но и военно-политические. После второй карабахской войны радикально изменился статус-кво в Закавказье. Армения стала проигравшей стороной, и Азербайджан - пытаться диктовать правила ", - отметил Маркедонов.

Аналитик считает методом давления проникновение азербайджанских групп на территорию Армении, а также временами возрастающую напряженность в направлении Нахиджевана. По его убеждению, таким способом азербайджанская сторона пытается заполучить желаемое, а в Армении неоднозначно рассматриваются действия власти, которые иногда оцениваются как продолжение пораженческой линии.

"Карабахская война закрыла статус-кво, но в целом проблему отношений между Арменией и Азербайджаном не закрыла. Поскольку для армянской стороны вопрос статуса Карабаха открыт, для азербайджанской он закрыт. Вопрос коридоров и разблокировки коммуникаций интересен азербайджанской стороне, а армянской - нет", - подчеркнул он.

Вместе с тем, у Армении и Азербайджана есть определенный потенциал для того, чтобы найти решение карабахскому конфликту в долгосрочной перспективе и налаживаю отношений, однако есть несколько факторов, которые должны быть улажены - демаркация и делимитация границ, разночтения относительно статуса Карабаха и в вопросе открытия коридоров. Он считает немаловажной роль внешних игроков.

"Важно отметить, что прекращение огня, которое должно наступить - достигает благодаря российскому посредничеству. Многие заявляют, что Россия не справляется, но неужели у критиков есть план лучше - нечто, что преодолеет многолетнюю ненависть и проблемы между двумя соседями?" - отметил Маркедонов.

Аналитик убежден, что лишь малые шаги могут принести исправление ситуации. Вряд ли удастся обеспечить фундаментальный прорыв в отношениях двух стран за день.

В районе 4 утра 28 июля азербайджанские ВС атаковали армянские позиции в северо-восточном направлении границы (Сотк - Верин Шоржа). По данным на 08:30, у армянской стороны есть трое погибших и четверо раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых. Боевые действия продолжаются. При посредничестве миротворческих сил РФ была достигнута договоренность о прекращении огня на данном участке с 10.00. По сообщению минобороны Армении, договоренность в основном соблюдается.