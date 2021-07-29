Гражданин и начальник: Хагуш о прогнозе урожая на 2021 год

Дмитрий Хагуш сообщил, что в этом году ожидается хороший урожай бахчевых в Абхазии. По предварительным прогнозам, объем урожая составит 5,5 тысячи тонн. Недавний ливень нанес существенный урон хозяйству в селе Кындыг Очамчырского района, потоками воды смыло урожай с пяти гектаров. Государство окажет поддержку сельхозпроизводителям в виде компенсации.
Почему при наличии своих арбузов и дынь в Абхазию привозят и импортные бахчевые культуры, рассказал заместитель министра сельского хозяйства.
Хороший урожай ожидают и производители ореха фундука.
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