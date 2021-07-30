Вирусолог Викулов о сюрпризах и будущем коронавирусной инфекции

Радио Вирусолог Викулов о сюрпризах и будущем коронавирусной инфекции

Минувший год изменил представления о коронавирусной инфекции. Об этом заявил на радио Sputnik врач-инфекционист, вирусолог-аллерголог Георгий Викулов.

Сегодня к группам риска относятся даже дети, а новый дельта-штамм провоцирует больше заражений и существенно меняет симптомы, то есть с начала пандемии существенно изменилась клиническая картина коронавируса. Сюрпризами усиления пандемии стали вовлечение большого числа детей и подростков, сокращение инкубационного периода, большее количество зараженных", - сказал вирусолог-аллерголог.

По его словам, и новый штамм стал поражать в том числе более молодое население.

"Когда пандемия только началась, было представление, что это болезнь только пожилых людей, и даже думали, что она поражает только азиатов. Потом эта версия быстро улетучилась, и стало понятно, что нет какой-то этнической избирательности вируса. Все больше заболевало молодых, а теперь мы понимаем, что группы риска есть как среди пожилого населения, так и среди активного репродуктивного", - объяснил вирусолог.

Викулов отметил, что если дети страдают тяжелыми заболеваниями, например, сахарным диабетом или ожирением, они попадают в группу риска.

"С приходом индийского штамма коронавируса и его разновидности "дельта" появилась дополнительная симптоматика, в том числе желудочно-кишечная, которая была не слишком распространена в прошлом году. Меньше, например, число людей с изменением обоняния и вкуса пищи и больше с желудочно-кишечными симптомами", - сказал вирусолог.

По словам Викулова, пандемия закончится, когда большая часть планеты будет иммунизирована или переболеет.

"Коронавирус, скорее всего, постоянно будет с нами, но его значимость зависит от того, как быстро мы достигнем иммунитета в отношении этой инфекции", - сказал он.

В будущем инфекция будет не так страшна, как сейчас, когда большое число людей просто неимунно к ней.