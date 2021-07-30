Онищенко: не путайся политики под ногами, ученые давно бы создали совместную вакцину

Академик РАН, первый зампредседателя комитета Госдумы России по образованию и науке Геннадий Онищенко во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" прокомментировал возможность создания комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Радио Онищенко: не путайся политики под ногами, ученые давно бы создали совместную вакцину

Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca) и российской вакцины "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи.

Проект комбинации препаратов начал изучаться еще в конце прошлого года. В декабре производитель "Спутника V" Центр имени Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций, а также компании "Р-Фарм" и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.

Геннадий Онищенко - академик РАН, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке отметил, что в подобных исследованиях выражается правильный гуманистический подход.

"Я бы сделал политический акцент. Кому только не лень, даже министр иностранных дел Франции, где заболеваемость на третьем месте в мире по интенсивности и умирают в два раза чаще, и тот говорит, ни в коем случае не с Россией. Мы как раз демонстрируем совершенно другое: пожалуйста, давайте совместно исследовать, давайте обмениваться информацией, давайте будем изучать возможность совместного применения. Это продолжение гуманистических традиций, когда мы кооперируемся со всеми, независимо натовцы они или не натовцы, на профессиональном уровне, без политики, даже самую малейшую возможность использовать для того, чтобы повысить эффективность защиты людей. Это правильный гуманистический подход, права человека в том его изначальном смысле, который написан в нашей Конституции и в других конституциях, а не передергивание фактов. Что касается этих совместных исследований, то только на пользу пойдет. Если убрать политическую нахлобучку, врачи и ученые давно бы обо всем договорились и уже может быть создали бы совместную вакцину, если бы политики не путались под ногами со своими пресловутыми, мракобесными иногда высказываниями, несмотря на то, что человек интеллигентный и даже в галстуке", - сказал Онищенко.