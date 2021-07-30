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Пипия о работе амбулаторного Центра для ковид-пациентов: колоссальная нагрузка

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1430)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210730/1032936089/Pipiya-o-rabote-ambulatornogo-Tsentra-dlya-kovid-bolnykh-kolossalnaya-nagruzka.html

Врач сухумского амбулаторного Центра CОVID-19 Инга Пипия в эфире радио Sputnik рассказала, какие нагрузки сейчас легли на медучреждение и за какой помощью обращаются в Центр пациенты.

Радио
Пипия о работе амбулаторного Центра для ковид-больных: колоссальная нагрузка

Сухумский амбулаторный центр для больных ковидом был открыт в начале ноября 2020 года, рассчитан он на  жителей столицы. В медцентр могут обращаться больные с COVID-19, которым нужна амбулаторная медпомощь, они могут бесплатно пройти такие процедуры, как внутривенные вливания, внутримышечные инъекции, измерить уровень кислорода в крови и уровень сахара, сделать кардиограмму, а также консультацию врача. О работе центра и о том, как изменяется течение коронавирусной инфекции у инфицированных, в эфире радио Sputnik рассказала врачом амбулаторного Центра, кардиолог Инга Пипия. 

"За последний месяц идет всплеск. Весной, после зимнего роста, в Центр обращались от 10 до 30 человек. С мая пошел ежедневный прирост. В последние дни 130 обращений в амбулаторный Центр, плюс у нас работает мобильная выездная бригада, которая обслуживает пациентов на дому. Получается до 150 пациентов в день. Это колоссальная нагрузка для нашего Центра. Изначально он не был рассчитан на такой большой объем работ. Он создавался как амбулаторный центр в помощь нашим стационарам", - рассказала Пипия.

Она отметила, что есть потребность в расширении Центра.

Подробности о том, за какой помощью обращаются пациенты в Центр, что наблюдается по течению болезни, как долго восстанавливаются после ковида, каковы последствия инфекции, слушайте в аудиофайле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1430)

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