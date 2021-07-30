Тарба рассказал, как не ошибиться в выборе местных сезонных фруктов и овощей в Абхазии

Замдиректора по производству НИИ сельского хозяйства Абхазии Федор Тарба в эфире радио Sputnik поделился советами, как выбрать местные фрукты и овощи и какая сельскохозяйственная продукция местного производства сегодня доступна на рыночных прилавках.
Профилакторий: Тарба о выборе местных фруктов и овощей
Профилакторий - советы для туристов. На этот раз речь пошла о сезонных фруктах, которые созревают в Абхазии. О том, как выбрать самые вкусные и полезные из них, рассказал замдиректора по производству НИИ сельского хозяйства Федор Тарба.