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Тарба рассказал, как не ошибиться в выборе местных сезонных фруктов и овощей в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210730/1032938802/Tarba-rasskazal-kak-ne-oshibitsya-v-vybore-mestnykh-sezonnykh-fruktov-i-ovoschey-v-Abkhazii-.html

Замдиректора по производству НИИ сельского хозяйства Абхазии Федор Тарба в эфире радио Sputnik поделился советами, как выбрать местные фрукты и овощи и какая сельскохозяйственная продукция местного производства сегодня доступна на рыночных прилавках.

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Профилакторий: Тарба о выборе местных фруктов и овощей

Профилакторий - советы для туристов. На этот раз речь пошла о сезонных фруктах, которые  созревают в Абхазии. О том, как выбрать самые вкусные и полезные из них, рассказал замдиректора по производству НИИ сельского хозяйства Федор Тарба.

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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