Тарба рассказал, как не ошибиться в выборе местных сезонных фруктов и овощей в Абхазии

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Замдиректора по производству НИИ сельского хозяйства Абхазии Федор Тарба в эфире радио Sputnik поделился советами, как выбрать местные фрукты и овощи и какая сельскохозяйственная продукция местного производства сегодня доступна на рыночных прилавках.